Deolane Bezerra e Antonia Fontenelle discutiram sobre desvio de dinheiro

Semanas antes de ser presa em operação da Polícia Civil de Pernambuco que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais, a advogada e influenciadora Deolane Bezerra discutiu com a youtuber Antonia Fontenelle. A briga entres as duas começou quando Antonia questionou de onde vinha o dinheiro de Deolane.

"Essa mulher comprou uma mansão de R$ 5 milhões, comprou uma mansão de R$ 12 milhões, uns carros que, juntando tudo, dá R$ 40 milhões. Ela fez uma postagem, sentada em frente a casa e falou 'não é ostentação, é superação'. A pergunta que não quer calar: superação de quê?", provocou Fontenelle em agosto, durante transmissão no canal do Youtube Na lata.

"''Ah, eu sou advogada'. Advogada de quem? Quando teve algum processo? Cadê no JusBrasil? Eu mandei buscar, pra não ficarem comentando aqui. Não tem nada. O que se vê de Deolane é fazendo algazarra junto com aquele Carlinhos Maia ou então brincando de 'estou dando pra Fiuk' ou então no baile de favela com o colar do traficante. E aí eu me pergunto: e se fosse eu com uma TV de tela, numa geladeira, fazendo jogo do tigrinho, que é crime", acrescentou a youtuber.

Na época, Deolane respondeu Antonia Fontenelle afirmando que o dinheiro dela estava "todo declarado". "Ai, meu Jesus amado. O cão quando não tem quem mandar para minha vida, manda a Fontenelle. Agora ela tá querendo saber de onde vem o meu dinheiro. O meu tá todo declarado, mulher, e o teu, do fundo partidário das últimas eleições, como é que tá? E a luta pela herança do falecido. Aqui não, hein? Cadê a luta pelo dinheiro que não é teu, que tu nunca trabalhou para conquistar?", questionou a influenciadora.

Após a operação da Polícia Civil, Antonia publicou stories rindo da prisão de Deolane. "Já tenho até o título do meu ao vivo hoje, é 'Tonhona avisou'. R$ 1 bilhão? Mas isso foi o que o Silvio Santos deixou para as filhas depois de anos de muito de trabalho e ser dono de uma das maiores emissoras do Brasil.", ironizou a youtuber.

Entenda o operação

Operação da Polícia Civil de Pernambuco, deflagrada na manhã desta quarta-feira (4/9) em conjunto com as forças policiais de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás, prendeu a advogada e influenciadora Deloane Bezerra. A investigação mira uma organização criminosa que movimentou R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais.

Em Barueri (SP), a Polícia Civil apreendeu um carro de luxo em um condomínio de alto padrão. Em Jundiaí, no interior paulista, uma aeronave foi recolhida pelos agentes. Foram sequestrados bens e solicitado o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões dos investigados.

O que diz Deolane?

Deolane Bezerra se manifestou por meio de uma carta escrita à mão publicada nas redes sociais após a prisão nesta quarta-feira (4/9). A influencer e advogada afirmou que sofreu um "grande injustiça" e que passa por "notório preconceito e perseguição". Deolane encerrou a carta com um "a mãe tá enjaulada".