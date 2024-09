Sobrinho mata tio por causa de dívida de R$ 100 em Minas Gerais

Um homem de 56 anos foi brutalmente assassinado pelo próprio sobrinho, de 28, no distrito de Bicuíba, em São Francisco do Glória, na Zona da Mata Mineira, na noite dessa terça-feira (3/9). O crime, motivado por uma discussão sobre uma dívida de R$ 100, foi registrado pela Polícia Militar e ocorreu por volta das 23h30 em um bar de propriedade da vítima, localizado às margens da BR-116.

De acordo com o boletim de ocorrência, tudo começou com uma discussão acalorada entre a vítima e seu irmão gêmeo, pai do suspeito, em razão de uma dívida. Incomodado com a situação, o homem ligou para o sobrinho, que estava na cidade vizinha de Fervedouro, pedindo que ele fosse ao local para esclarecer a questão.

Quando o sobrinho chegou ao bar, a discussão se intensificou, acabando em agressão física. Segundo o relato, pai e filho passaram a agredir a vítima, enquanto a sua esposa tentava impedir o confronto. No meio da briga, o sobrinho pegou uma faca e desferiu quatro golpes fatais no tio, sendo uma no peito e três nas costas.

Após o crime, o sobrinho fugiu a pé para uma área de mata próxima ao local do homicídio e, até o momento, não foi encontrado pelas autoridades. O irmão gêmeo da vítima, que participou das agressões, foi preso em flagrante e foi conduzido pela Polícia Militar para prestar depoimento.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.