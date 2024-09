Vídeo: irmãs de Deolane Bezerra a visitam em prisão feminina no Recife

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra recebeu neste domingo (8/9) a visita de suas irmãs, Dayanne e Daniele Bezerra. Deolane está presa, na Colônia Penal Feminina do Recife, por suspeitas de participação em esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

De acordo com informações do jornal Folha de Pernambuco, as irmãs Dayanne e Daniele disseram estar "confiantes" com uma possível soltura da irmã. "Sei que a justiça será feita”, disse Dayanne Bezerra. Na mesma cadeia no Recife, além de Deolane Bezerra, está Solange Bezerra, a mãe da família.

Na saída da Colônia Penal Feminina, as irmãs da influenciadora atenderam os fãs, que fazem vigia na porta da cadeia (vídeo abaixo). Neste diálogo, houve espaço para tirar fotos com as irmãs Bezerra e gritos de apoio a uma soltura de Deolane.

Operação Integration



Deolane e sua mãe, Solange Bezerra foram presas na quarta-feira (4/9), em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A ação foi batizada como Operação Integration.

Deolane foi encaminhada ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), de Recife. Na biografia do Instagram, Deolane divulga uma empresa de jogos online. Entre os dados da operação, a Polícia Civil afirma que já foram cumpridos 10 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão.