Incêndio deixa 3 pessoas feridas no interior de Goiás

Um incêndio deixou três pessoas feridas, no sábado (7/9), no município de Portelândia, às margens da BR-364, em Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) uma vítima foi levada a Goiânia de avião. As outras duas têm quadro de saúde considerado "estável".

"Ainda não há informações sobre a origem o incêndio. Só após uma perícia técnica será possível identificar as causas. Toda essa questão da perícia dos incêndios está sendo acompanhada pelo gabinete de crise instalada pelo governador", disse o Major Moura, do Corpo de Bombeiros de Goiás.

Prisões

Em operação de combate a incêndios em Goiás, a Polícia Militar do estado realizou três prisões em flagrante. A primeira ocorrência foi registrada em Caldas Novas, durante o patrulhamento da

equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

O suspeito de ter ateado fogo em área urbana foi denunciado à polícia por meio de testemunhas. No momento em que foi preso, o homem portava um isqueiro. A segunda ocorrência aconteceu em Mineiros, onde um indivíduo reincidente foi flagrado ateando fogo em um terreno baldio.

Já a terceira prisão ocorreu no município de Itumbiara, onde um homem foi detido por populares após ser visto colocando fogo em uma mata próxima ao Fórum da cidade. A Polícia Militar, com o

apoio do Corpo de Bombeiros, conseguiu controlar o incêndio. O autor foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.