Área de 10 mil hectares é atingida por incêndios na Chapada dos Veadeiros

As queimadas seguiram atingindo plantações e áreas de preservação ambiental neste fim de semana. No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, uma área de 10 mil hectares já foi diretamente impactada com um foco de incêndio iniciado na última quinta-feira (5/9). A área fica localizada entre o Paralelo 14 e a Cachoeira Simão Correia, de acordo com a administração do parque.

No último dia 7, a chefia da unidade de preservação emitiu uma nota em que admitia não ter informações sobre a autoria do incêndio. A falta de referências pode ser um indicativo de que a queimada surgiu a partir de um ato criminoso. Ainda de acordo com a administração, efetivos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do PrevFogo e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram escalados para atuar na ocorrência.

A operação, que contou ainda com o suporte do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, tinha como previsão a chegada de mais duas aeronaves à localidade, o que não foi confirmado pela assessoria do parque. Até o último sábado (7/9), a Polícia Militar do estado (PM-GO) prendeu três suspeitos de atearem fogo em áreas urbanas e rurais. Todas as prisões ocorreram em cidades localizadas na parte sul do estado: em Caldas Novas, Itumbiara e Mineiros.

Umidade baixa

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu neste domingo (8/9) um alerta vermelho de baixa umidade para a região, que atravessa períodos com índices abaixo de 12%, assim como em boa parte da região Centro-Oeste.

Para esta segunda-feira (9/9), a umidade do ar na cidade de Alto Paraíso de Goiás, uma das principais cidades localizadas na Chapada dos Veadeiros, ainda deve ficar em 20%, de acordo com a previsão da Climatempo. No último dia 5, quando foi comemorado o Dia da Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) contabilizou 2.758 focos de incêndio em apenas 24 horas em todo o país.



Até às 20h deste domingo, a Amazônia foi o bioma que mais contabilizou focos de incêndio nas últimas 48 horas, com 4.383 no total. Logo atrás, aparece o Cerrado, com 3.157, seguido por Mata Atlântica(342), Caatinga (178) e Pantanal (159). No total, foram mais de 8 mil focos ao longo do fim de semana, de acordo com dados do sistema BDQueimadas, controlado pelo Inpe.

Com o aumento do número de queimadas no bioma amazônico, a fumaça proveniente desses incêndios também atinge outras regiões. Neste fim de semana, a chegada dessa camada de poluição foi perceptível até mesmo em estados do Sul e Sudeste. Focos localizados no Cerrado e no Pantanal também são transportados para essas regiões.