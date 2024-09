Suspeito de incêndio ambiental criminoso é detido em flagrante no Mato Grosso

A Polícia Civil do MT deteve suspeito de atear fogo em propriedade rural na cidade de Sorriso, a cerca de seis horas da capital Cuiabá - (crédito: Divulgação/Polícia Civil MT)

Um homem suspeito de atear fogo em áreas de vegetação na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, foi detido pela Polícia Civil nesta segunda-feira (9/9). Ele teria causado incêndios florestais em diversos pontos da cidade.

De acordo com a polícia, os crimes ocorreram no domingo (8) e câmeras de segurança captaram o momento do crime e o carro utilizado pelo suspeito, um Chevrolet Ônix branco. Ele teria ateado fogo em uma propriedade rural.

Leia também: Área de 10 mil hectares é atingida por incêndios na Chapada dos Veadeiros

O suspeito, no entanto, teria negado a ação. Testemunhas serão ouvidas sobre o assunto.

O Mato Grosso é o estado com mais registros de queimadas desde o início deste ano, ultrapassando 34 mil focos de incêndios. Somente nas últimas 48 horas, foram mais de 2,3 mil incêndios registrados na região.