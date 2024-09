Deolane segue presa após passar por audiência de custódia

Deolane Bezerra seguirá presa preventivamente, de acordo com decisão tomada pela Justiça de Pernambuco em audiência de custódia virtual realizada nesta quarta-feira (11/9). As informações são do g1. A influenciadora é alvo de uma operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Segundo o Tribunal de Justiça, o mandado de prisão preventiva de Deolane foi analisado pelo Juízo da Audiência de Custódia, onde foram verificados os aspectos formais da prisão, como a legalidade no cumprimento do mandado. "A audiência foi realizada de forma virtual a partir da Colônia Penal Feminina de Buíque. Diante disso, Deolane Bezerra Santos permanecerá presa preventivamente", completou o Tribunal.

Após ser presa pela primeira vez na quarta-feira (4/9), a influenciadora chegou a deixar a Colônia Penal Feminina do Recife para cumprir prisão domiciliar. No entanto, Deolane voltou para o presídio na terça-feira (10/9) por descumprir medidas cautelares ao falar com a imprensa e postar uma foto no Instagram com uma fita na boca com o desenho de um "X".

A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, também foi presa na quarta-feira, alvo da mesma operação, a Integration.