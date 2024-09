Saiba por que Deolane está em cela separada em presídio lotado

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra está presa na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco. Ela teve a prisão domiciliar revogada na terça-feira (10/9), por descumprir medidas cautelares.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, em nota enviada ao g1, Deolane está em uma cela reservada na unidade prisional lotada para "resguardar a integridade física" dela, levando em consideração que o caso ganhou repercussão nacional.

Deolane foi presa na última quarta-feira (4/9), em operação da Polícia Civil de Pernambuco contra lavagem de dinheiro. A investigação mira uma organização criminosa que movimentou R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais.

Na operação também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).



Na segunda-feira (9/9), a influenciadora deixou a prisão após um habeas corpus. Ela tinha sido autorizada a cumprir prisão domiciliar em razão de ter filhos menores de idade.

No entanto, em menos de 24 horas ela foi presa novamente por descumprimento de medidas cautelares. Deolane estava proibida de dar entrevista, falar com demais investigados ou usar as redes sociais. A influenciadora afirma que é inocente das acusações.

O Correio tenta contato com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização para saber mais informações sobre a prisão de Deolane, mas até a mais recente atualização desta matéria o jornal não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.