Tripulantes estão desaparecidos após naufrágio de navio de carga em PE

O navio Concórdia de transporte de carga naufragou na madrugada de domingo (15/9) enquanto se dirigia a Fernando de Noronha. A embarcação, que transportava material de construção e alimentos, havia deixado Recife no sábado (14). A tripulação era formada por nove pessoas. Segundo a Marinha do Brasil, quatro foram encontrados com vida e cinco seguiam desaparecidos na tarde desta segunda-feira (16).

Segundo o dono da embarcação, Antônio Gonçalves, o Concórdia estava em sua capacidade máxima, de 180 toneladas, e, no dia do acidente, parte da carga teria se soltado do navio. Antônio disse ao G1 que os tripulantes tentaram retornar a Recife, mas não tiveram sucesso. O percurso entre a capital de Pernambuco e Fernando de Noronha é de aproximadamente 545 quilômetros e geralmente é realizado em 48 horas pelas embarcações de abastecimento.

O Concórdia naufragou cerca de 8,5 milhas náuticas (15 quilômetros) da praia de Ponta das Pedras, no Rio Grande do Norte. Um alerta foi emitido pela Marinha Brasileira para as embarcações que navegam nas proximidades apoiarem as operações de busca e salvamento. As causas oficiais do acidente aida não foram divulgadas.