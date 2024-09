Queimadas: SP faz maior operação aérea da história para frear incêndios

O Governo de São Paulo fez a maior operação aérea de sua história para combater os incêndios que se alastram pela região. Foram usadas 14 aeronaves para frear o fogo, na quinta-feira (12/9), incluindo quatro aviões e 10 helicópteros. O estado enfrenta 22 focos de incêndio ativos, e tem 48 municípios em alerta máximo.

De acordo com a Defesa Civil do estado, durante parte da manhã desta sexta-feira (13), 10 aeronaves trabalhavam no combate e no controle das chamas em 17 cidades. No total, o estado conta com 20 aeronaves disponíveis para conter os incêndios.

O governo paulista montou um Gabinete de Crise para monitorar a situação das cidades afetadas. Além disso, contratou quase 2 mil horas de voo para frear o fogo. No início de setembro, foram disponibilizados R$ 5,9 milhões adicionais para a contratação de 120 horas de monitoramento e 300 horas para combate aéreo, somando 420 horas extras. O montante se junta às 1,4 mil horas previamente contratadas pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

Leia também: Dino manda estados do Pantanal e Amazônia explicarem combate às queimadas

Esse investimento no combate às queimadas se junta aos R$ 170 milhões aplicados na Operação SP Sem Fogo, e aos R$ 152 milhões usados para a compra de 125 viaturas para o Corpo de Bombeiros e na aquisição de equipamentos para a atuação da Defesa Civil no combate às queimadas.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro