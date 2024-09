Brigadistas foram "recebidos à bala" por criminosos, diz ministra

A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, relatou um incidente em Rondônia em que brigadistas foram "recebidos à bala" por criminosos enquanto atendiam a um pedido de socorro do povo indígena Suruí. Segundo ela, foi necessário recorrer à Força Nacional de Segurança para proteger a equipe.

“Recebi um pedido de socorro do povo Suruí porque eles viram que criminosos estavam ateando fogo dentro da reserva indígena. Nós mandamos nossos brigadistas e eles foram recebidos à bala. Tivemos que pedir ajuda da Força Nacional de Segurança. Os brigadistas dos indígenas também já tinham sido violentamente expulsos da área deles próprios à bala”, denunciou Marina, durante o programa "Bom Dia, Ministra", transmitido pelo Canal Gov nesta terça-feira (17/9).

A ministra enfatizou ainda que o combate ao fogo deve ser uma ação conjunta entre diferentes níveis de governo.

“O fogo não é estadual, não é municipal. A determinação do presidente Lula é de trabalho conjunto. Ainda que a responsabilidade do governofederal seja sobre terras indígenas, unidades de conservação e áreas que ainda não foram destinadas, estamos trabalhando inclusive em áreas privadas”, apontou.

A chefe da pasta do Meio Ambiente ressaltou que a Polícia Federal tem 52 inquéritos abertos para investigar os responsáveis pelas queimadas.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro