Mulher esquece ovos no carro e encontra todos cozidos; veja vídeo

Moradora de Palmas, Juliana Maciel Latorraca passou por uma experiência que a fez perceber o tamanho do calor na capital de Tocantins. Ela esqueceu uma cartela de 30 ovos no carro em um dia de pressa e, quando foi buscá-los, estavam todos cozidos.

"Eu comprei esse ovo em Gurupi. Na verdade eu fiz várias compras porque eu vou lá para trabalhar e coloquei aqui a cartela. Como eu estava com muita coisa no braço, falei 'daqui a pouco eu desço e pego'", lembra ela sobre o dia em que deixou os ovos no carro.

Chocada com a situação, a gerente gravou um vídeo para as redes sociais para mostrar o resultado do "experimento" involuntário que fez.

A publicação arrancou risadas dos internautas. "Pense pelo lado bom... Você economizou gás de cozinha", disse uma. "Você me deu uma boa ideia para começar uma dieta, vou carregar ovos no carro aí como cozido toda hora", ironizou outra.