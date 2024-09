Mulher morre eletrocutada ao tirar roupas de máquina de lavar na Bahia

Uma morreu eletrocutada após retirar as roupas de uma máquina de lavar na casa onde morava, no município de Tanquinho, a 150km de Salvador. Identificada como Maria Silva Viana, a mulher tinha 44 anos. Ela morreu na segunda-feira (16/9).

Segundo informações do portal G1, a Polícia Civil da Bahia relatou que Maria Viana foi encontrada pela mãe, uma senhora de 83 anos, caída ao lado da máquina, em meio a uma grande quantidade de água e fiação elétrica.

No município de Tanquinho, Maria Viana morava com os pais. Ambos, que são idosos, ouviram o grito da filha no momento em que ela recebeu a carga elétrica. Maria, então, foi socorrida pela família, e levada a um hospital da cidade. No entanto, ela não resistiu à carga elétrica.