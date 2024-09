Maníaco do carro: Polícia divulga imagem do suspeito de atacar mulheres em SP

A Polícia Civil de São Paulo divulgou, por meio de perfil no Instagram, um vídeo com fotos e nome do suspeito de ser o "maníaco do carro", homem que ataca mulheres e as obriga a entrar em um Fiat Uno na Zona Leste da capital paulista.

Identificado como Solirano de Araujo Sousa, de 48 anos, o suspeito ainda não foi localizado. A polícia pede que informações sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181) e reforça que as ligações têm sigilo absoluto.

Nesta quinta-feira (19/9), a Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de Solirano a pedido da autoridade policial do 57º Distrito Policial (Parque da Mooca).

O Fiat Uno usado pelo homem nas abordagens foi encontrado pela polícia na quarta-feira (18/9). Dentro do veículo foram localizadas roupas e uma faca.

Até o momento, cinco boletins de ocorrência foram registrados sobre o caso. As vítimas têm entre 16 e 34 anos de idade e foram atacadas enquanto caminhavam sozinhas pelas ruas da Zona Leste, entre 17h10 e 18h40 de sexta-feira (13/9). Embora não tenham sido violentadas sexualmente, as mulheres acreditam que a intenção do "maníaco" era estuprá-las.

Cronologia dos ataques

O primeiro ataque do "maníaco do carro" ocorreu no Parque São Lucas, às 17h10, contra uma assistente administrativo de 34 anos. De acordo com a vítima, o homem estava com uma faca e tentou colocá-la dentro do carro.

Maníaco do Carro sp (foto: Reprodução)

Vinte minutos depois, o suspeito atacou uma analista de 27 anos na Vila Oratório, que estava em um ponto de ônibus. Da mesma maneira, ele a agarrou e tentou levá-la até o veículo.

O terceiro ataque foi realizado também neste ponto de ônibus. A vítima não prestou boletim de ocorrência, mas com a repercussão do caso procurou o 57º DP nesta quarta-feira para dar depoimento sobre a abordagem do homem.

Às 17h55, o maníaco parte para o quarto ataque, dessa vez contra uma adolescente de 16 anos. Conforme o boletim de ocorrência, o homem anunciou um roubo e disse para ela não gritar, senão a mataria.

"Maníaco do Carro" ataca jovem de 16 anos (foto: Reprodução/TV Globo)

Com medo, a jovem entregou o celular ao suspeito, mas do mesmo jeito ele a segurou pelo braço e tentou empurrá-la para dentro do carro. A adolescente conseguiu escapar.

Às 18h40, o maníaco atacou uma mulher de 26 anos na Vila Regente Feijó. Segundo a vítima, o homem segurou o braço direito dela, sem falar nada, e depois tentou levá-la ao Fiat Uno. Ela gritou por socorro e conseguiu se livrar do agressor.

Ainda há relatos sobre duas pessoas atacadas pelo homem no mesmo dia na Zona Leste, entre elas uma criança de 11 anos. No entanto, as vítimas não registraram boletim de ocorrência e nem há filmagens do momento do ataque.