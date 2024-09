Adolescente mineira é baleada após entrar por engano em comunidade no RJ

Uma adolescente de 14 anos foi baleada após entrar por engano no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na manhã da última quarta-feira (18). A jovem estava acompanhada do pai, ambos de Belo Horizonte, e estavam na cidade para emitir o visto no Consulado Americano. Segundo o pai, Michel Simoni, a adolescente deixou o CTI nesta manhã de quinta (19). O estado de saúde é estável, mas sem previsão de alta.

Pai e filha saíam do centro do Rio e se dirigiam à casa de uma familiar no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Michel errou o acesso da Avenida Brasil para a linha amarela e, ao seguir as orientações do GPS, entrou por engano no Morro do Timbau, onde teve o caminho bloqueado.

"A gente veio, o dia estava feliz. A gente saiu de lá por volta de 9h da manhã, íamos para a praia. Eu acho, eu não sei o motivo, mas o GPS já recalcula a rota te enviando pra dentro daquela comunidade. E aí, às vezes você já está distraído e, quando vê, já está lá dentro", disse o pai da jovem em entrevista ao G1.

Ao perceber a presença de um veículo desconhecido, bandidos armados com fuzis ordenaram que o motorista parasse, mas, assustado, o pai da adolescente acelerou o carro e os bandidos atiraram. A jovem foi atingida por um disparo que atravessou o porta malas do veículo e a acertou nas costas, na região da lombar.

“Eles deram alguns tiros, uns 6 ou 8 tiros, e eu olhei para ela e falei: ‘Pegou em você?’. Ela disse: ‘Não, papai, não pegou’. E aí eu continuei acelerando. Já estava a uns 400, 500 metros da saída da favela para a avenida. Quando eu consegui sair, ela encostou e falou: ‘Papai, tomei um tiro, sim’. Aí, eu fiquei desesperado, comecei a acelerar"

