Homem tem o pênis cortado pela esposa após "falhar na hora H"

Um homem de 58 anos teve o pênis cortado pela esposa. O caso ocorreu no último domingo (15/9), na cidade de Cacoal, em Rondônia. A mulher, de 48 anos, foi detida em flagrante por lesão corporal grave e afirmou que cometeu o ato após o marido não ter conseguido manter uma ereção.

Leia também: Confira dicas para estimular a libido do casal no Dia do Sexo

Segundo informações do site g1, a mulher disse aos policiais que passou o dia consumindo bebida alcoólica com o marido. No começo da noite, ela tentou ter uma relação sexual com o homem, que não conseguiu ter uma ereção. Irritada com a situação, ela foi até a cozinha, pegou uma faca e cortou o pênis do marido.

O homem fugiu e a esposa o perseguiu pelas ruas da vizinhança, com os dois chegando a invadir a residência de pessoas desconhecidas.

O Corpo de Bombeiros de Rondônia foi acionado e prestou socorro ao homem. Ele foi levado ao Hospital de Emergência e Urgência de Cacoal, onde recebeu atendimento. O hospital informou não ter ocorrido a amputação do membro. O homem já recebeu alta na quarta-feira (18/9).

A mulher foi conduzida à delegacia local e segue presa. O caso segue sob investigação das autoridades.