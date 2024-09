Ativistas vão às ruas pelo meio ambiente a partir desta sexta-feira (20)

Ativistas vão participar da Marcha pelo Clima, entre sexta-feira (20/9) e domingo (22), em diversas cidades brasileiras. Em Brasília, o movimento ocorre em frente ao Ministério da Agricultura e Pecuária, na Esplanada dos Ministérios.

Chamado pela Coalizão Pelo Clima, a marcha tem como objetivo cobrar os poderes públicos por medidas ativas para diminuir a crise climática, já que o país sofre com severas queimadas há semanas.

"A crise climática já está entre nós, afetando nossas vidas, nossa cidade e nosso futuro. Cada vez mais sofremos com as grandes chuvas, alagamentos, deslizamentos, o calor extremo e outras dinâmicas do aquecimento global associadas às ações humanas. Não podemos mais esperar por soluções que não chegam! Não podemos mais contar com ações políticas que nos pedem tempo! Nosso tempo está acabando!", escreveu a organização nas redes sociais.



No Rio de Janeiro (RJ), a caminhada inicia às 17h na Cinelândia rumo aos Arcos da Lapa, onde será lançado a campanha "Rio Capital do Caô Climático", nos Arcos da Lapa. Veja abaixo outras cidades onde está marcado de ocorrer a Marcha do Clima:

20/9

Brasília (DF): às 16h no Ministério da Agricultura e Pecuária;

Porto Alegre (RS): às 15h na Orla do Gasômetro;

Florianópolis (SC): às 16:30 no Largo da Alfândega;

Mossoró (RN): às 8h na Praça do Pax;

Campinas (SP): às 16:30 no Largo do Rosário;

Bauru (SP): às 17h na Câmara Municipal;

Piracaia (SP): às 16h na Praça do Rosário;

Fortaleza (CE): às 8h na Praça Luiza Távora;

Rio de Janeiro (RJ): às 18h na Cinelândia;

21/9

Curitiba (PR): às 10:30 na Praça Santos Andrade;

Ribeirão Preto (SP): às 9h no Theatro II;

Osasco (SP): às 13h na Estação de Trem da Linha 8 - Diamante;

22/9

São Paulo (SP): às 14h no MASP;

Limeira (SP): às 14h na Praça Toledo de Barros;

Maiporã (SP): às 14h na Praça Oscar Pereira e Faro;

Piracicaba (SP): às 16h na Praça da Boyes;

Sorocaba (SP): às 16h na Praça da Bandeira.