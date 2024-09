Veja o que a defesa de Gusttavo Lima diz sobre o mandado de prisão

O mandado ainda determinou a suspensão do passaporte de Lima, que tem um avião particular, usado para fazer shows em todo o país - (crédito: Instagram Gusttavo Lima )

Após o cantor Gusttavo Lima ter mandado de prisão expedido nesta segunda-feira (23/9), a defesa do cantor afirmou, em comunicado, que ele é inocente.

"Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais", afirma a equipe de Lima em nota ao portal g1.

O comunicado ainda informa que ele "jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país" e que não há "qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana". A nota não informa onde está o cantor, que nas últimas 24 horas fez um show em São Paulo e esteve no Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

O mandado ainda determinou a suspensão do passaporte de Lima, que tem um avião particular, usado para fazer shows em todo o país. Além disso, a decisão também exige que o certificado de registro de arma de fogo e eventual porte de Gusttavo sejam suspensos.

A determinação judicial foi expedida em meio às investigações da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro que envolve casas de apostas digitais e influenciadores. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, foram presas pela mesma operação no início do mês.

Na ocasião das prisões, em 4 de setembro, um avião de Gusttavo Lima foi empreendido. Segundo o cantor, ele não tem "nada a ver" com o avião. A aeronave está no nome da empresa do cantor e foi apreendida pela Polícia Civil de São Paulo.