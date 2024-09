Gusttavo Lima tem prisão decretada pela Justiça em investigação sobre bets

A Justiça de Pernambuco determinou a prisão do cantor Gusttavo Lima na tarde desta segunda-feira (23/9). A decisão foi tomada pela juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do estado, no âmbito da Operação Integration, que também resultou na prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. O sertanejo teve decretado o sequestro de seu passaporte e está impedido de deixar o país.

O processo corre em sigilo, mas o Correio obteve acesso à decisão. No texto, a juíza acata o pedido da Polícia Civil de Pernambuco e rejeita os argumentos do Ministério Público de Pernambuco, que havia solicitado a substituição das prisões preventivas por outras medidas cautelares na última sexta-feira (20).

A Operação foi deflagrada em 4 de setembro, quando a Polícia Civil de São Paulo apreendeu uma avião que pertencia a uma empresa do cantor, Balada Eventos e Produções. Na época, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que havia negociação da venda, porém a empresa de Gusttavo ainda era proprietária do avião.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro