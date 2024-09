Foragido, Gusttavo Lima tem nome incluído nos sistemas da PF

Sertanejo deixou o Brasil na madrugada de segunda-feira (23), antes de ter sua prisão decretada, em um voo privado que partiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino aos EUA - (crédito: Ed Alves/CB)

O cantor Gusttavo Lima, cujo nome é Nivaldo Batista Lima, teve seu nome incluído nos sistemas de alerta da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (24/9). A medida foi tomada após a Justiça de Pernambuco decretar a prisão do artista, que está atualmente em Miami. A informação foi apurada pelo G1 e confirmada pelo Correio.

Sertanejo deixou o Brasil na madrugada de segunda-feira (23) em um voo privado que partiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino aos Estados Unidos. A decisão judicial está relacionada a investigações sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais, no âmbito da operação Integration.

A inclusão do nome do cantor no sistema de alertas da PF significa que ele pode ser preso assim que retornar ao Brasil e passar pelo controle de migração.



A operação Integration, que também resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra, investiga a existência de uma organização criminosa que atua com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Foi identificado que uma das empresas de Gusttavo Lima, a GSA Empreendimentos e Participações, recebeu R$ 5,9 milhões de firmas investigadas.



