Justiça revoga pedido de prisão do cantor Gusttavo Lima

A Justiça de Pernambuco decidiu revogar a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima. A decisão foi tomada pelo desembargador da 4ª Câmara Criminal do Recife, Eduardo Guilliod Maranhão, nesta terça-feira(24/9).

Na decisão, também foi revogada a suspensão do passaporte e registro de arma de fogo do cantor, medidas preventivas expedidas pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, nesta segunda-feira(24/9).



O mesmo desembargador também concedeu liberdade para a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, na manhã desta terça-feira.



A Polícia Civil de Pernambuco está investigando o cantor Gusttavo Lima como parte da Operação Integration, que visa combater crimes de lavagem de dinheiro e a prática de jogos ilegais.

'Sentimento de justiça'

A defesa do cantor Gusttavo Lima comemorou a revogação da prisão preventiva. “A defesa do cantor Gusttavo Lima recebe com muita tranquilidade e sentimento de justiça a decisão proferida na tarde de hoje pelo Desembargador do TJPE Dr. Eduardo Guilliod Maranhão, que concedeu o habeas corpus”, disse. Também afirmaram que a juíza fez presunções contrárias para decretar a prisão do cantor. “A decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já se apresentou nos autos, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público do caso”, afirmou.

De acordo com a equipe jurídica do cantor, todos os fatos já haviam sido esclarecidos antes da deflagração da prisão. “A relação de Gusttavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave. Tudo feito legalmente, mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e registro na ANAC. Tais contratos possuíam diversas cláusulas de compliance e foram firmados muito antes de que fosse possível se saber da existência de qualquer investigação em curso”, explicou.

Em nota, a defesa também ressaltou que vai entrar com as medidas cabíveis para reparar o dano causado à imagem do sertanejo. “Gusttavo Lima tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs. Oportunamente, medidas judiciais serão adotadas para obter um mínimo de reparação a todo dano causado à sua imagem”, informou.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori