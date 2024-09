Outubro deve ter chuva acima da média no Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste

O mês de outubro deverá ter chuvas acima da média em grande parte da Região Sul, além dos Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, "com chance de retorno gradual das chuvas para a parte central do País na segunda quinzena de outubro", informou nesta quarta-feira, 25, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em boletim.

O Inmet comenta também que, no sudoeste do Amazonas e do Pará, bem como no norte de Rondônia, as precipitações também serão "ligeiramente acima da média". Já em grande parte do Nordeste, norte de Minas Gerais e de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará, são previstas chuvas próximas e abaixo da média climatológica, diz o instituto.

Em relação à umidade do solo, o Inmet diz que deve haver redução nesses níveis principalmente no Matopiba (região que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). Já no norte do Centro-Oeste e Sudeste, "este cenário poderá beneficiar a finalização da colheita do algodão e do feijão terceira safra", comenta.

Quanto às culturas de verão, podem ser beneficiadas em áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais, onde se prevê o retorno gradual das chuvas. "Em grande parte da Região Sul, a previsão de chuvas acima da média pode ser favorável para o início do plantio e o desenvolvimento da safra 2024/2025", comenta.

No que diz respeito às temperaturas, o Inmet projeta que deverão ficar acima da média em grande parte do País, devido à redução das chuvas, com possibilidade de ocorrência de alguns dias de calor em excesso, principalmente em áreas de Mato Grosso, oeste da Bahia, Piauí e Maranhão, onde as temperaturas médias poderão ultrapassar os 28ºC.

Em algumas localidades do leste de Pernambuco, Rio Grande do Norte, sudeste do Amazonas, sudoeste de São Paulo, sudeste do Paraná e centro de Santa Catarina, são previstas temperaturas próximas à média. "Já no Rio Grande do Sul e áreas pontuais de Santa Catarina e Paraná, são previstos valores abaixo da média", estima o Inmet na nota. "Em áreas de maior altitude das Regiões Sul e Sudeste, são previstas temperaturas inferiores a 17 graus."