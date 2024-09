Onda de calor atinge 11 estados, com risco de temperaturas extremas

Onze estados estão em alerta laranja para onda de calor nesta quarta-feira (25/9). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sudoeste de Minas Gerais, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, leste do Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas e sudeste do Acre podem registrar temperaturas 5ºC acima da média por até 5 dias.

Estados em alerta laranja para onda de calor (foto: Divulgação/Inmet)

A empresa de meteorologia Climatempo destacou que cinco capitais podem registrar temperaturas acima dos 30ºC nos próximos dias: São Paulo, Rio De Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande e Brasília. No caso do Distrito Federal, a previsão é a de que os termômetros marquem 35°C nesta quarta.



Veja quais locais estão em alerta laranja:

Centro Goiano,

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba,

Leste Goiano,

Central Mineira,

Norte Pioneiro Paranaense,

Serrana,

Oeste Catarinense,

Zona da Mata,

Centro-Sul Mato-grossense,

Sul Goiano,

Presidente Prudente,

São José do Rio Preto,

Metropolitana de Curitiba,

Vale do Itajaí,

Nordeste Mato-grossense,

Leste de Mato Grosso do Sul,

Campinas,

Oeste de Minas,

Noroeste Rio-grandense,

Bauru,

Piracicaba,

Sul/Sudoeste de Minas,

Itapetininga,

Centro Norte de Mato Grosso do Sul,

Sul Espírito-santense,

Campo das Vertentes,

Grande Florianópolis,

Norte Mato-grossense,

Leste Rondoniense,

Centro Ocidental Paranaense,

Ribeirão Preto,

Araçatuba,

Sudeste Mato-grossense,

Noroeste Paranaense,

Macro Metropolitana Paulista,

Marília,

Metropolitana de Belo Horizonte,

Norte Central Paranaense,

Sudoeste de Mato Grosso do Sul,

Araraquara,

Sudoeste Paranaense,

Oeste Paranaense,

Pantanais Sul Mato-grossense,

Sul Fluminense,

Vale do Rio Doce,

Sudeste Paranaense,

Vale do Paraíba Paulista,

Noroeste Fluminense,

Noroeste Goiano,

Centro Oriental Paranaense,

Sudoeste Mato-grossense,

Baixadas,

Centro Fluminense,

Metropolitana de São Paulo,

Assis,

Litoral Sul Paulista,

Norte Catarinense,

Metropolitana do Rio de Janeiro,

Centro-Sul Paranaense,

Nordeste Rio-grandense,

Noroeste de Minas,

Distrito Federal,

Norte de Minas,

Norte Fluminense,

Jequitinhonha,

Sul Catarinense,

Norte Goiano,

Madeira-Guaporé.

Confira algumas recomendações para a onda de calor:

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Por isso, use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros;

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Use roupas leves e que não retêm muito calor;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados;

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede.