RS está em "alerta de perigo" por chuvas nesta quinta

O Rio Grande do Sul está em alerta de perigo por conta das chuvas na região nesta quinta-feira (26/9). Segundo o MetSul, a chuva já está entre 100mm e 200mm em grade parte da metade sul do estado e os volumes devem aumentar ainda mais.

O Inmet divulgou dois alertas para o estado. Para as regiões Centro Ocidental, Centro Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Sudeste e Metropolitana de Porto Alegre, foi emitido um alerta de perigo potencial, com chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Esse número representa baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

Também foi divulgado um alerta de perigo com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo para as regiões Serrana, Oeste Catarinense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Centro Ocidental Paranaense, Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Nordeste Rio-grandense, Norte Central Paranaense, Sul Catarinense, Centro Oriental Rio-grandense, Leste de Mato Grosso do Sul, Norte Catarinense, Sudeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Centro Ocidental Rio-grandense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo o MetSul, com o avanço da frente fria e um centro de baixa pressão cruzando o estado de Oeste para Leste se espera uma intensificação significativa da instabilidade. A instabilidade aumenta sobre o Rio Grande do Sull entre a madrugada e o período da manhã desta quinta-feira (26/9), com o pior da chuva e dos temporais previsto para os turnos da manhã e da tarde. No Nordeste gaúcho, entre a Serra e o Litoral Norte, o pico da instabilidade será na segunda metade do dia.