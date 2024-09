Motorista de aplicativo é agredida após discussão por pagamento

Passageiro agrediu motorista com golpes no pescoço - (crédito: Reprodução/Instagram/@larydriverx)

A motorista de aplicativo Larissa Freire foi agredida por um passageiro após discussão sobre o pagamento da corrida no último sábado (21/9), em Osasco, São Paulo. A agressão foi registrada pela câmera que fica dentro do carro da motorista.

No vídeo é possível ver Larissa ligando para a empresa e informando que o passageiro pediu para pagar a viagem na próxima corrida. “Eu sei que no código de defesa diz que não pode fazer isso, de pagar na próxima”, diz a motorista.

Veja o vídeo:

Depois, o passageiro grita, abre a porta do carro e empurra a mulher que estava ao lado dele no banco de trás. Em seguida, Larissa começa a dirigir para sair do local, mas o homem volta ao veículo para buscar o celular dele e começa a agredir a motorista com golpes no pescoço.

Após a agressão, o passageiro pega o celular, sai do carro e chuta a porta do veículo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como lesão corporal e dano. O agressor ainda não foi localizado.