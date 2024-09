Brasileira é premiada como uma das afrodescendentes mais influentes do mundo

A advogada brasileira Juliana Souza ganhou o prêmio Mipad (Most Influential People of African Descent), apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que reconhece as personalidades afrodescendentes mais influentes do mundo. A premiação ocorreu nesta sexta-feira (27/9), em Nova York.

Aos 33 anos, Juliana foi premiada na categoria de pessoas com menos de 40 anos. Ela é fundadora do Instituto Desvelando Oris, que busca promover a equidade racial e de gênero.

A advogada se destacou por atuar em casos emblemáticos, como a vitória no processo de racismo da qual a filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foi vítima. A decisão foi divulgada em agosto. A condenação de uma influenciadora por injúria racial e racismo foi a primeira no Brasil com pena de prisão.

Leia também: Socialite é condenada por racismo contra filha de Gagliasso e Ewbank

"A Juliana de 25 anos atrás sonhou com isso, mas era algo muito difícil de ser realizado. Mas com resiliência, com oportunidades, com acesso à educação de qualidade, uma educação emancipadora, eu tenho a oportunidade de estar aqui", afirmou Juliana ao g1. "Esse prêmio é da minha dinastia de trabalhadoras domésticas, das mulheres que são minhas heroínas, e da minha mãe", comemorou.

O Mipad reconhece afrodescendentes que se destacam em diversas áreas. Já receberam o prêmio a cantora Beyoncé e o piloto Lewis Hamilton.