Mãe é algemada na Disney por mentir idade das filhas para não pagar ingresso

Uma mulher foi algemada por policiais no Disney California Adventure Park, parque temático da Disney em Anaheim, Califórnia, ao tentar fazer as filhas entrarem no local sem pagar. Imagens que repercutiram na internet, mostram Jessenia Diaz, 26 anos, sendo levada pelos agentes enquanto as duas meninas aparecem chorando ao lado.

A mulher é acusada de tentar fazer as filhas se passarem por crianças de dois anos de idade para não ter que pagar ingresso. Segundo o Departamento de Polícia de Anaheim, Diaz tentou passar pela entrada apenas com um ingresso. Questionada pelas autoridades sobre a idade das meninas, ela ignorou e continuou a andar. No Disney California Adventure Park, menores de três anos podem entrar sem ingressos, desde que estejam acompanhados por alguém que comprou a entrada.

Segundo informações dadas por um representante do parque à emissora KTLA, essa não seria a primeira vez que Diaz tentou fazer isso.

No TikTok, a mulher alegou que a versão da polícia é mentirosa e prometeu contar o lado dela da situação. Na quarta-feira (25/9), ela publicou um vídeo de poucos segundos do parque e colocou, na legenda, que “as mídias sociais estão cheias de mentiras e ódio”.