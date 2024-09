Fazendeiros são multados em R$ 100 milhões por incêndio florestal no Pantanal

Incêndios florestais no Pantanal causam onda de destruição - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multou proprietários de uma fazenda em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, na última sexta-feira (27/9). O valor da punição ficou em R$ 100 milhões.

A multa foi justificada por um incêndio florestal dentro da propriedade que se estendeu por 333 mil hectares — área corresponde a mais de duas vezes o território do município de São Paulo.

"Devido às condições climáticas da região, o incêndio levou 110 dias para ser controlado pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos incêndios Florestais (Prevfogo), do instituto, em conjunto com as demais instituições envolvidas na gestão da crise local", argumentou o Ibama.

*Com informações da Agência Brasil