Morre o jornalista Leonardo Caldas Vargas, aos 40 anos

O jornalista Leonardo Caldas Vargas morreu neste sábado (28/9) aos 40 anos em São Paulo. A informação da morte foi dada pelo Canal Rural, onde Vargas coordenava a operação jornalística em diversos estados do país desde fevereiro desse ano.

A nota não detalha a causa do morte. O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança de São Paulo para a fim de obter mais detalhes do ocorrido. Até o momento da publicação dessa matéria não obteve resposta. O sepultamento, que ainda não tem data, deve ser realizado na cidade natal de Vargas, São Gabriel (RS).

Vargas era formado em Comunicação Social, com especialização em jornalismo, pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Durante a trajetória profissional, o homem passou por instituições como o Grupo RBS e a Rádio Gaúcha.

Ele também trabalhou como repórter de política na revista Veja e prestou consultoria a várias entidades governamentais, incluindo a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e o Senado Federal. Além disso, acumulou experiência na criação e direção de documentários, além da organização de obras literárias.