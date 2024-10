Influenciador é preso em Minas Gerais por lavagem de dinheiro

O influenciador digital Gebê, que acumula 3 milhões de seguidores, foi detido temporariamente em Belo Horizonte na última segunda-feira (30). A prisão faz parte de uma investigação sobre lavagem de dinheiro, levantando questionamentos sobre a origem de seus bens de luxo. Gebê é conhecido por exibir carros de alto valor, viagens em jatos particulares e por promover uma empresa de apostas online.

A detenção gerou grande repercussão entre seus fãs, muitos surpresos com a notícia. A defesa do influenciador se pronunciou por meio de uma nota oficial, afirmando que a prisão é de natureza cautelar, destacando que a medida foi considerada excessiva. O comunicado reforçou que Gebê tem o direito de contestar as acusações e que a defesa trabalha para revogar a detenção o quanto antes.

Durante a operação, a polícia confiscou três carros de luxo e bloqueou o uso de um avião avaliado em R$ 10 milhões, bens que o influenciador costuma ostentar nas redes. O advogado de Gebê garantiu que vai apresentar documentos que comprovam a origem legal de todos os bens apreendidos, com o objetivo de esclarecer a situação e defender seu cliente das acusações.

A investigação ainda está em andamento, e Gebê terá a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos. Enquanto isso, a defesa segue confiante na liberação do influenciador e na comprovação da legalidade dos seus negócios.

