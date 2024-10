Ana Maria Braga lamenta a morte de Cid Moreira: "Voz marcou gerações"

Cid ocupou a bancada do Jornal Nacional por 26 anos - (crédito: Reprodução Instagram )

A apresentadora Ana Maria Braga, do programa Mais Você da TV Globo, lamentou a morte de Cid Moreira na manhã desta quinta-feira (3/10).

"Cid Moreira, sua voz e talento marcaram gerações e transformaram o jornalismo brasileiro. Agradecemos por sua dedicação e por nos ensinar a importância da verdade. Sua contribuição será eternamente lembrada. Descanse em paz", disse Ana Maria, em postagem no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Cid Moreira nasceu em Taubaté, São Paulo, em 27 de setembro de 1927. Segundo o site Memória Globo, Cid atuou na narração de comerciais até 1949, quando se mudou para São Paulo e passou a trabalhar na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade.

Ele ocupou a bancada do Jornal Nacional por 26 anos, desde o dia da estreia do telejornal, em setembro de 1969. Foi também locutor de reportagens especiais do Fantástico.