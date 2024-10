Quase 40 graus! Rio de Janeiro registra o dia mais quente do ano

De acordo com o Centro de Operações do Rio, haverá uma aproximação de uma frente fria, que aumentará a umidade da cidade nesta quinta - (crédito: Divulgação / Elisa Soupin)

Rio de Janeiro registrou 39,9ºC às 13h desta quarta-feira (2/10), na Vila Militar, na Zona Oeste. A temperatura tonou o dia o mais quente do ano na Cidade Maravilhosa. Os dados são da Climatempo, com base no Instituto Nacional de Meteorologia.

Também foi registrado que a umidade relativa do ar da cidade atingiu 20%, índice considerado estado de alerta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) — o ideal seria entre 40% e 70%.

De acordo com o Centro de Operações do Rio, haverá uma aproximação e passagem de uma frente fria, que aumentará a umidade da cidade na quinta-feira (3/10). Também há previsão de chuva fraca a moderada isolada pela tarde.

A Prefeitura do Rio faz recomendações para que os moradores lidem melhor com o calor, entre elas estão:

Aumentar o consumo de água,

Se alimentar de refeições leves,

Usar roupas leves e secas,

Evitar consumo de bebidas alcoólicas com elevado teor de açúcar,

Evitar exposição ao sol entre 10h e 16h

Cuidados redobrados com animais de estimação

Oferecer água frequentemente para crianças e idosos

