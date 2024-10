Não basta ser celebridade, tem de convencer o eleitor

As eleições para vereador reuniram políticos com alguma quilometragem que tentaram um recomeço no legislativo, celebridades que acreditavam que serem conhecidas seria suficiente e mesmo pessoas com histórias pessoais marcadas pela tragédia que buscaram a política para levar a própria experiência para a vida pública. Algumas se saíram bem diante do eleitorado, mas outras foram reprovadas pelo crivo das urnas.

Entre aquelas que conseguiram se eleger, mas trazem a marca da dor profunda em suas vidas, estão Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, e Leniel Borel, pai de Henry Borel. Os dois tornaram-se vereadores, respectivamente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em comum a morte dos filhos em crimes que chocaram o país, em 2008 e 2021. Como plataforma, ambos destacam a importância da luta pelo direito infantil. Ana Carolina, aliás, conquistou a segunda maior votação numericamente na capital paulista, elegendo-se pelo Podemos.

Também houve "político-celebridade" que obteve nas urnas a possibilidade de voltar à vida pública. É o caso do ex-deputado federal, ex-bolsonarista e ex-ator pornô Alexandre Frota, que conquistou uma das cadeiras da Câmara de Vereadores de Cotia pelo PDT. Em São Paulo, Thammy Miranda, filho trans da cantora e ex-atriz pornô Gretchen, foi reeleito vereador.

A Câmara paulistana contará, também, com a expoentes da extrema-direta na imprensa: os ex-comentaristas da rádio Jovem Pan Zoe Martínez e Adrilles Jorge conseguiram cadeiras de vereadores. Ela obteve 60.272 votos e ele, 25.038.

Há, porém, casos de fracasso retumbante nas urnas. Como o da jornalista e ex-deputada federal bolsonarista Joice Hasselmann, que amargou apenas 1.673 votos na disputa para a Câmara municipal paulistana. Em vídeo postado nas redes sociais, ontem, ela anunciou a desistência da política.

Outro barrado nas urnas foi o apresentador Dudu Camargo, ex-SBT que foi demitido após uma série de polêmicas — teve 1.324 votos em São Paulo. Apesar de obter uma quantidade significativa de votos (15.958), a influenciadora digital Léo Áquilla (MDB) também não se elegeu na capital paulista.

Também naufragaram junto ao eleitor os atores Babu Santana (que interpretou Tim Maia no cinema), Serginho Hondjakoff (o Cabeção de "Malhação") e Mário Gomes (que recentemente foi despejado da casa em que morava, no Rio de Janeiro); o ex-tetracampeão mundial de futebol Bebeto; Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, que o acusou de violência doméstica e lesão corporal em novembro de 2023; e Nise Yamaguchi, a médica bolsonarista e defensora do uso da cloroquina contra a covid-19.