Organizador da marcha da maconha é reeleito em Goiânia; conheça

O policial rodoviário federal e ativista LGBTQIA+ Fabrício Rosa (PT) foi reeleito como vereador de Goiânia, com 7.216 votos. O político é um dos organizadores da marcha da maconha na capital goiana e é fundador do movimento Policiais Antifascismo.

"Quando um policial de esquerda, comprometido com a democracia e com os direitos humanos, conquista um espaço de voz, é o sinal de que novos tempos estão se aproximando. Somos vitoriosos porque trazemos, no peito e nas mãos, pautas dificílimas em um terreno super árido. Mas seguimos de cabeça erguida! Sou militante LGBTQIA+, antiproibicionista, antipunitivista, antifascista, socialista, e, acima de tudo, um cidadão dedicado à justiça social", comemorou Fabrício, no Instagram.

Em 2020, Fabrício Rosa recebeu 4.299 votos, sendo o 13º mais votado na disputa por uma cadeira na Câmara de Goiânia. Além de oficial da reserva da Polícia Militar e policial rodoviário federal, o político é doutorando em direitos humanos na Universidade Federal de Goiás (UFG).

O vereador goiano afirmou que o mandato dele nasce das lutas de muitos e será um espaço para todos. "Da causa palestina à urgência de uma nova política de drogas, da reforma urbana à liberdade reprodutiva das mulheres e os direitos da comunidade LGBTQIA+; da defesa das pessoas em situação de rua, dos familiares de presos, à luta por moradia digna; da defesa do serviço público à luta por justiça tributária municipal; da causa ambiental e direitos dos animais à educação, saúde, mobilidade, assistência e serviço público de qualidade. Cada voz será ouvida", destacou Fabrício.