KC-30 parte rumo a Beirute em 3ª missão de repatriação de brasileiros

Poucas horas após a chegada do segundo grupo de repatriados vindos do Líbano, a Força Aérea Brasileira notificou que a aeronave KC-30 retornou ao ar pela terceira vez rumo a Beirute, aproximadamente às 12h25 desta terça-feira (8/10). Assim como nas primeiras missões, uma escala será feita em Lisboa, com previsão de chegada a Portugal às 22h de hoje.

O avião utilizado na operação Raízes do Cedro possui capacidade para 238 passageiros e 45 toneladas de carga. Somando os dois primeiros grupos de repatriados, 456 pessoas e seis pets foram resgatados até o momento.

Em nota emitida à imprensa ontem (7), o Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Beirute segue em contato com os 3 mil brasileiros que demonstraram interesse em serem repatriados. A FAB já havia informado que a expectativa é de repatriar aproximadamente 500 pessoas por semana.

“O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para aqueles que disponham de recursos para tal, que procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação, principalmente com voos regulares da companhia libanesa Middle Eastern Airlines”, ressaltou.

Procurado, o Ministério das Relações Exteriores ainda não sabe informar quantas pessoas serão repatriadas na próxima missão.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro