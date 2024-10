Governo brasileiro envia 491 kg de donativos de saúde ao Líbano

O avião utilizado na operação Raízes do Cedro, o KC-30, possui capacidade para 238 passageiros e 45 toneladas de carga - (crédito: SO Johnson/Força Aérea Brasileira)

O governo brasileiro enviou 491 kg de donativos de saúde ao Líbano na última ça-feira (8/10). Essa é a doação realizada ao país, que tem sido alvo de bombardeios no conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah. Os medicamentos foram no avião que saiu de São Paulo por volta do meio-dia de ontem para realizar o terceiro voo de repatriação.

O avião utilizado na operação Raízes do Cedro, o KC-30, possui capacidade para 238 passageiros e 45 toneladas de carga. Somando os dois primeiros grupos de repatriados, 456 pessoas e seis pets foram resgatados até o momento.

A operação foi coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores, em parceria com as pastas da Saúde e do Ministério da Defesa. Além da doação, a aeronave também levou sete toneladas de medicamentos arrecadados pelo Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro.

A primeira doação foi feita no último , quando foi realizado o segundo voo de repatriação. Na ocasião foram levadas 20 mil seringas com agulhas e quatro mil agulhas individuais.