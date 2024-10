Novo grupo de brasileiros resgatados embarca em Beirute nesta quarta

A terceira missão de repatriação da Operação Raízes do Cedro saiu de Lisboa rumo ao Líbano nesta quarta-feira (9/10), às 6h20 (horário de Brasilia). Os militares da Força Aérea Brasileira (FAB) levaram ao país, que tem sido alvo de bombardeios no conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah, 7,5 toneladas de insumos arrecadados.

O avião da FAB pousou em Beirute às 10h50 para realizar a repatriação de mais um grupo de brasileiros. Os militares têm uma janela pequena para realizar a repatriação e sair com segurança do território libanês.

Por meio de operação coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores, em parceria com Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa, e outra, coordenada pelo Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro, foram levados 7,5 toneladas de insumos, como medicamentos, envelopes para reidratação e seringas descartáveis.

Desde domingo (6), mais de 450 pessoas foram trazidas em segurança ao Brasil, dentre elas 17 crianças de colo, e seis animais de estimação. Nos últimos dias, Israel intensificou os ataques ao Líbano, mirando minar o grupo fundamentalista Hezlbollah.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro