Romeiros morrem atropelados na Via Dutra a caminho de Aparecida

Um romeiro de 65 anos morreu após ser atropelado na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Ele estava a caminho do Santuário Nacional de Aparecida. O acidente ocorreu na noite de terça-feira (8/10).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 23h55, na altura do km99 da BR-116, no sentido Rio de Janeiro. A corporação também informou que o idoso vestia roupas escuras , o que pode ter corroborado para o atropelamento. Conforme informou a PRF, as circunstâncias do acidente serão apuradas pela polícia judiciária.



Outro acidente Na noite desta terça-feira (8), um segundo acidente fatal envolvendo romeiros na rodovia Presidente Dutra foi registrado. Um ônibus atingiu um grupo de romeiros em Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo, resultando na morte de uma pessoa e deixando outras duas levemente feridas. A vítima era um homem de 51 anos e realizava a peregrinação com um grupo de sete pessoas.