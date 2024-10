"X continuará defendendo a liberdade de expressão", afirma plataforma

Após 40 dias suspensa, rede social X (ex-Twitter) voltou a funcionar plenamente no Brasil no final da manhã desta quarta-feira (9/10) após cumprir todas as determinações do Supremo Tribunal Federal (STF) impostas pelo ministro Alexandre de Moraes.

Na primeira publicação realizada pela plataforma após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de liberar o X, a empresa escreveu que tem orgulho de voltar ao Brasil e que a empresa continuará defendendo a liberdade de expressão, dentro dos limites da lei.

"O X tem orgulho de estar de volta ao Brasil. Proporcionar a dezenas de milhões de brasileiros acesso à nossa plataforma indispensável foi prioridade durante todo esse processo. Continuaremos a defender a liberdade de expressão, dentro dos limites da lei, em todos os lugares onde operamos", afirma nota.

X is proud to return to Brazil. Giving tens of millions of Brazilians access to our indispensable platform was paramount throughout this entire process. We will continue to defend freedom of speech, within the boundaries of the law, everywhere we operate.



