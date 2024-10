Presidente da escola de samba Mocidade é preso em flagrante no RJ

O presidente da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, foi preso em flagrante nesta -feira (9/10) no Rio . Flávio era um dos alvos de uma operação de busca e apreensão realizada no estado.



Flávio jogou uma pistola pela janela para tentar evitar o flagrante, mas as equipes do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio (GAECO/MPRJ) e da Polícia Civil encontraram o a arma nos arredores da casa.

De acordo com o Ministério Público do Rio (MPRJ), a operação Fissão investiga quatro pessoas ligadas ao homicídio qualificado de Fábio Romualdo Mendes. "O crime teria sido motivado por disputa pela exploração de áreas dominadas por Rogério de Andrade. O homicídio foi encomendado por um dos denunciados que, à época, estava preso. Fábio Romualdo Mendes foi executado em setembro de 2021, por volta das 9h, na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena", explicou o órgão.

Flávio tem ligação com acusado Rogério de Andrade, um bicheiro e patrono da escola de samba Mocidade. De acordo com a investigação, o presidente da escola seria o braço direito do bicheiro e por isso era alvo na operação.



Os mandados foram cumpridos em várias cidades do estado: Rio , Maricá, Petrópolis, Angra dos Reis, no Presídio Constantino Cokotós, na Penitenciária Lemos Brito, na Unidade Prisional da Polícia Militar, no 39º BPM (Belford Roxo), no Hospital Central da PM e na Diretoria-Geral de Pessoal da PM.



Os alvos do mandado de prisão foram: o ex-policial militar Thiago Soares Andrade Silva, Anderson de Oliveira Reis Viana, Rodrigo de Oliveira Andrade de Souza e o policial militar Bruno Marques da Silva, todos denunciados por participação no assassinato de Fabio Romualdo Mendes.



Já nos mandados de busca e apreensão foram: endereços ligados a Rogério Costa de Andrade e Silva, Flávio da Silva Santos, ao policial militar Adriano da Rocha Muniz e a José William Fernandes de Assis, que seguem sendo investigados por possível envolvimento no crime.



Além desses, também foram alvos de mandados de busca o policial militar da reserva Márcio Araújo de Souza, chefe da segurança de Rogério de Andrade, e os policiais militares Marcos Araújo de Souza e Ramon Malta Moreira, em razão da suspeita de ocultamento de provas vinculadas ao assassinato.

A prisão de Flávio da Silva Santos

O advogado criminalista e de direito digital, Dr. Stéfano Ferreira, explicou ao Correio a prisão do presidente da Mocidade. “Prisão em flagrante contempla as seguintes situações: quando uma pessoa está cometendo o crime, quando se vê a pessoa cometer o crime, quando a pessoa acabou de cometer o crime, ou quando está sendo perseguida e é presumidamente autora do crime, ou ainda no momento em que a pessoa é encontrada com objetos, armas ou instrumentos que indiquem que ela é a autora do crime que está sendo investigado.”



Ferreira analisou a prisão de Flávio e constatou que ele tentou se livrar de uma arma antes da busca na casa dele. “Já no caso do Flávio, o que ocorreu foi o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, direcionado a ele. O mandado visava apurar e encontrar objetos que pudessem estar relacionados a uma investigação sobre um grupo de extermínio no município do Rio . Durante a busca na residência e nos arredores, foi encontrada uma pistola .40, o que deu a entender que Flávio tentou se livrar da pistola ao tomar conhecimento do que estava acontecendo. Neste momento, foi efetuada a prisão em flagrante e ele foi detido", afirmou.



Para o advogado, a atitude de Santos foi suspeita e agora ele á que provar que a arma não é dele . "Embora a defesa alegue que a pistola não era dele, é algo que precisará ser comprovado. Estamos falando de uma pessoa que está sendo investigada por envolvimento em um grupo de extermínio, e uma pistola .40 foi encontrada nas proximidades de sua residência, o que torna a situação suspeita. Cabe maior apuração, e o que está em andamento é a investigação sobre o possível envolvimento de Flávio com esse grupo de extermínio, relacionado também ao jogo do bicho e disputa territorial”, explicou.

O advogado explicou quais são os próximos passos da operação. "Será feito o cumprimento de mais mandados de busca e apreensão, principalmente dos envolvidos na execução de Fábio Mendes, que foi morto em 2021 na disputa por território do Jogo do Bicho, que pertence a Rogério de Andrade. É importante salientar que a Corregedoria da Polícia Militar do município do Rio informa que colabora com todas as investigações, pois é contra essas práticas. Afinal, diversos militares estão envolvidos", disse.



O advogado criminalista também comentou que somente ao final da investigação será possível dizer por quais crimes os investigados serão acusados formalmente. "Com o que for obtido nesses mandados de busca e apreensão, esse conjunto probatório será juntado aos autos, onde poderão ser indiciados por crimes como organização criminosa, homicídio e também contravenção penal, que é o crime mais leve, mas foi o que deu origem a tudo, já que a contravenção penal é o crime imputado ao Jogo do Bicho. Agora, é necessário acompanhar os desdobramentos das investigações para ver quais crimes serão apurados, quem são os envolvidos e, com isso, prosseguir com a ação penal”, finalizou.



A reportagem tentou entrar em contato com a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, mas não obteve resposta até a publicação da matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.