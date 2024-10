Proibição de celulares: MEC pode pegar carona em projeto de lei

Santana pretendia apresentar proposta antes do Dia das Crianças - (crédito: Luís Fortes/MEC)

O Ministério da Educação pretendia apresentar, antes do Dia das Crianças — festejado hoje —, o projeto de lei para proibir o uso de celulares nas escolas públicas e privadas, mas, agora, não tem data para ser divulgado. A informação foi confirmada pelo Correio junto a pasta, que garantiu que o texto está sendo elaborado. Porém, o MEC também trabalha com a possibilidade de apensar a proposta a um PL que já tramita na Câmara dos Deputados a fim de ganhar tempo e implantar, o quanto antes, a proibição ao acesso aos aparelhos nas unidades escolares.

O projeto está sob a relatoria do deputado Diego Garcia (Republicanos-PR) e impediria o uso e porte de celulares inclusive nos os intervalos entre as aulas. O texto tem como foco os alunos da educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental — o ensino médio pode ficar de fora da restrição.

De acordo com o PL, as exceções à proibição incluem o uso de celulares para fins pedagógicos, desde que autorizados pelos professores, e o uso por alunos com deficiência — cuja permissão facilita a inclusão junto aos demais alunos.

O principal argumento para a proibição é o da proteção à saúde mental e física dos estudantes, por meio do combate ao uso excessivo de redes sociais — que pode levar à dependência e agravar problemas como distúrbios de sono e desenvolver o sedentarismo. A proposta defendida pelo MEC sugere, também, que sejam realizadas reuniões com pais e responsáveis para discutir os riscos do uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Nesse pacote inclui-se treinamento para que professores identifiquem sinais de problemas relacionados ao uso excessivo do celular.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a proibição do uso do celular no ambiente escolar é fundamentada em estudos que evidenciam os danos que o uso indiscriminado desses dispositivos pode causar — sobretudo em relação ao aprendizado. O MEC pretende seguir medidas adotadas por países como França, Itália e Grécia, além de algumas regiões e municípios brasileiros.

Um desses casos é o do Rio de Janeiro, onde a proibição foi implementada desde o início do ano letivo — e está, segundo levantamento da Prefeitura, apresentando resultados positivos no aprendizado dos estudantes. Tais dados foram obtidos a partir de avaliações e relatos de diretores, que notaram que os alunos ficaram mais concentrados sem os aparelhos.

*Estagiários sob a supervisão de Fabio Grecchi

Saiba Mais Brasil Morre segunda criança com suspeita de envenenamento no RJ

Morre segunda criança com suspeita de envenenamento no RJ Brasil Raoni vai ao Planalto cobrar demarcação de área entre MT e PA

Raoni vai ao Planalto cobrar demarcação de área entre MT e PA Brasil Governo finaliza PL contra celular nas escolas

Governo finaliza PL contra celular nas escolas Brasil A jovem que virou advogada e conseguiu absolvição da própria mãe acusada por assassinato de namorado na Bahia