"O país que estamos criando precisa de educação", diz Lula no Ceará

Com Camilo Santana, Lula fala sobre Educação no Ceará e entrega 113 ônibus escolares para o estado - (crédito: Ricardo Stuckert / Presidência da República)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância da educação para a construção de uma sociedade mais diversa, durante participação de evento em Fortaleza, no Ceará. Acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, ele entregou 113 ônibus escolares ao estado.

"Esse país está sendo recuperado, nesse século 21. Primeiro, a questão da igualdade racial é moral, ética. O preconceito é uma doença e a gente precisa tratar todas as pessoas em igualdade de condições. Da mesma forma, é preciso a gente valorizar e respeitar essa discussão de gênero no país porque a mulher está provando que não é cidadã de segunda classe, não é objeto, não quer viver de favor, a mulher quer estar estar aonde ela quiser. Ela só vive com alguém se ela gostar, por amor, não por obrigação. As pessoas LGBTQIA+ tem que ser respeitadas, nós temos que respeitar o ser humano", iniciou, enfático, o presidente.

"É esse país que nós estamos criando. E, para criar esse país, a gente passa pela educação. Ninguém nesse país tem que ter vergonha de assumir o que é e ninguém pode punir ninguém porque é diferente. Afinal de contas, Deus, o todo poderoso, nos fez diferentes, e é com isso que a gente tem que aprender a conviver, respeitar, gostar e amar as pessoas. É através da educação que a gente vai fazer isso", acrescentou.

Lula ainda relembrou que é o único presidente da República sem diploma universitário, mas que considera que fez muito pela educação brasileira. "Tenho muito orgulho de dizer que sou o presidente da república que mais fez universidade na história desse país, que mais colocou aluno na universidade", afirmou.

"Nós, quando aprovamos as cotas, foi porque nós não queríamos que alguém fosse tratado de forma secundária pela sua cor e nós achamos que era preciso garantir a oportunidade para que o povo negro pudesse fazer universidade nesse país", relembrou o presidente sobre a criação das cotas raciais, em 2012.

Por fim, Lula enalteceu os bons índices do Ceará e a atuação do ministro da Educação, Camilo Santana, que foi duas vezes governador do estado. "Esse estado é motivo de orgulho. É nesse estado que temos a melhor educação fundamental, que os alunos mais ganham medalhas de ouro nas olimpíadas de matemática. E, por isso, é nesse estado que a gente teve o governador que melhor cuidou da educação e agora vai continuar cuidando", declarou o presidente.

Durante o evento, foi formalizado a entrega de 113 novos ônibus do Programa Caminho da Escola, destinados a municípios do Ceará. O recurso soma R$ 51,9 milhões e é proveniente do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

