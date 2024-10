Quem são as vítimas da queda do helicóptero dos Bombeiros em MG

Tripulação do Arcanjo 04 foi fotografada horas antes do acidente. Da esquerda para direita: Bruno Sudário, Sargento Welerson, Rodrigo Trindade, Capitão Wilker, Sargento Gabriel e Tenente Victor - (crédito: CBMMG)

Seis pessoas morreram na queda do helicóptero Arcanjo 04, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Ouro Preto, na região Central de Minas. O acidente foi confirmado na manhã deste sábado (12/10), mas a aeronave estava desaparecida desde a tarde de ontem. A tripulação era composta por quatro militares, um médico e um enfermeiro. As mortes foram confirmadas pelo governador Romeu Zema (Novo), nas redes sociais.

De acordo com a informação inicial da tenente coronel Karla Lessa Alvarenga Leal, comandante do BOA (Batalhão de Operações Aéreas), as vítimas são o capitão Wilker Tadeu Alves, tenente Victor Sterling, sargento Wellerson, sargento Gabriel, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro do SAMU Bruno Sudário.

Capitão Wilker é uma das vítimas Mitchell Nazar - Imagem cedida ao Estado de Minas / Portal Uai

Ainda não foram reveladas outras informações sobre os seis ocupantes da aeronave. A tripulação do Arcanjo 04 foi fotografada horas antes do acidente, quando a equipe pousou no trevo de Ouro Preto aguardando melhoria do tempo.

O Corpo de Bombeiros informou que " o devido apoio aos familiares está sendo prestado por psicólogos do CBMMG. Toda corporação amanhece consternada e resiliente na sua missão junto aos irmãos de farda".





Bruno Sudário é uma das vítimas da queda do Arcanjo 04 Redes sociais

Essa é a segunda aeronave que cai no município em menos de 24 horas. Na tarde de ontem, um avião monomotor que combatia incêndios florestais na região colidiu na Serra de Ouro Preto, matando o piloto. Foi o primeiro acidente de helicóptero com mortes na história do Corpo de Bombeiros de MG.

O Arcanjo 04 foi enviado para fazer parte das buscas, mas desapareceu. Oitenta e quatro pessoas foram empenhadas na busca pela aeronave, incluindo bombeiros, cães de busca e aeronaves do CBMMG, da Polícia Militar e da Força Aérea Brasileira.