Tempestade em São Paulo deixa sete mortos e registra ventos de 107 km/h

São Paulo registrou tempestade e ventos que ultrapassaram 107Km/h na noite de sexta-feira (11/10). Segundo o governo estadual, sete pessoas morreram após as fortes chuvas, sendo uma na capital paulista, uma em Diadema, duas em Cotia e três em Bauru. Além disso, duas pessoas foram socorridas em estado grave depois de um desmoronamento em Cotia.

Leia também: Chuva causa estragos e morte no DF



"Os desabamentos provocaram uma morte na capital, devido a uma queda de árvore em um condomínio. De acordo com os dados históricos (registros desde 1995), as rajadas de vento registradas ontem na Região Metropolitana de São Paulo foram recorde, com ventos na casa dos 107,6 km/h. O Corpo de Bombeiros registrou cerca de 150 chamados para atendimentos de quedas de árvores na Grande São Paulo até o início da manhã de hoje", informou o governo de São Paulo.



TEMPORAL | Chuvas intensas acompanhadas de forte vendaval atingiram diversas cidades do estado de São Paulo na noite dessa sexta-feira (12).



A falta de energia elétrica na Grande São Paulo afetou a distribuição de água em regiões de São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André e Cotia. Estações elevatórias e equipamentos que transportam a água para locais mais altos foram prejudicadas. A Companhia de Saneamento Básico (Sabesp) orientou aos moradores o uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais em toda a Região Metropolitana.



A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela está interrompida neste momento devido aos fortes ventos. Não há registros de interdições neste momento nas estradas sob gestão do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e concessionadas.



Este sábado (12/10) será marcado pela presença de bastante nebulosidade, mesmo com a frente fria já estando afastada de São Paulo. Há possibilidade de chuva fraca apenas no leste paulista, sem risco para eventos extremos como o que ocorreu ontem. Ainda assim, recomenda-se atenção redobrada no decorrer do dia.

Veja os destaques do último boletim do governo de São Paulo:

As equipes da Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e demais pastas do Governo de SP estão mobilizadas e trabalham atendendo as ocorrências devido às fortes chuvas que ocorreram na noite desta sexta-feira (11). O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) monitora a situação em todas as regiões do estado, dando suporte as equipes municipais. O CGE teve ocorrências em diversas cidades da Grande São Paulo e nas regiões de Bauru, Marília, Sorocaba e Presidente Prudente.

Na cidade de Diadema, foi registrado um óbito em decorrência da queda de uma árvore. Em Cotia, duas pessoas foram socorridas em estado grave em um desmoronamento e levadas a um hospital da região. Em Bauru, foram registradas três mortes, onde um muro caiu em cima de um homem, uma mulher e uma criança.