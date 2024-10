Jovem de 21 anos morre em acidente em rodovia no Mato Grosso

Uma jovem de 21 anos morreu em um acidente na rodovia MT-160, em São José do Rio Claro, a 325 km de Cuiabá, no sábado (12/10). A colisão envolveu um carro e duas motos. Além da vítima que morreu, outras duas pessoas de 21 e 19 anos ficaram feridas. A jovem foi identificada como Bruna Foschiera Pereira.

Segundo informações da Polícia Civil do estado os sobreviventes ouviam música com um grupo de jovens na saída para a cidade de Nova Maringá, a 392km da capital mato-grossense. Em determinado momento, ocorreu uma briga generalizada envolvendo diversas pessoas e o suspeito de provocar o acidente, que também estava no local.

Eles também contaram à corporação que tentaram ir embora do local de moto, no entanto, durante o trajeto foram surpreendidos pelo suspeito, que estava em um carro. Na sequência, as motos dos sobreviventes e da mulher foram atingidas pelo suspeito. Eles caíram fora da pista.

A polícia também informou que o suspeito, de 35 anos, apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e fala confusa ao tentar responder o questionamento dos policiais. Ele afirmou que não lembrava de brigar e nem de atropelar ninguém e que perdeu o controle do veículo quando estava indo embora. O homem foi preso em flagrante por assassinato intencional motivado por razões triviais e tentativa de homicídio.

Testemunhas resgataram as vítimas e as levaram para o hospital da região. Os jovens que estavam na primeira moto atingida tiveram leves ferimentos.