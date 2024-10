Criança de 10 anos e segurança morrem baleados em bar, no Riacho Fundo

Segundo a PMDF o segurança de um bar localizado no Riacho Fundo e uma criança de dez anos que estava no local morreram ao ser atingidas por arma de fogo - (crédito: Reprodução Google Street View)

Uma criança de dez anos e o segurança de um bar , de 23 anos, localizado no Riacho Fundo II morreram na noite deste domingo (13/10) atingidos por disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, testemunhas disseram que mais duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas na UPA do Recanto das Emas.

O caso ocorreu no Puxadinho Gastro Bar, que fica na QC3, rua 6. No bar, existe uma área Kids destinada às crianças que frequentam o espaço com a família.

Leia também: Investigação do Exército sobre morte de soldado deve durar 45 dias

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado por volta das 23h20 para atender a ocorrência. Quando os militares chegaram ao local o homem já estava sem sinais vitais. A criança, foi levada por populares até o quartel dos bombeiros no Recanto das Emas e, posteriomente, encaminhada — pelos militares — ao Hospital Regional de Taguatinga. Ele tinha uma perfuração na cabeça, atrás da orelha e estava desorientado e consciente. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a criança morreu no hospital.

Leia também: Homem é preso após furtar estrutura de parada de ônibus de Ceilândia

Ainda conforme a PMDF, o suspeito ainda não foi identificado e buscas estão sendo realizadas para localizar o criminoso e entender a motivação do crime. Testemunhas informaram que o suspeito dos disparos vestia roupas pretas e fugiu a pé em direção ao Recanto das Emas. As equipes da polícia realizaram patrulhamento pelas quadras 800. A Polícia Civil realizou perícia no local e investiga o caso.

O Puxadinho Gastro Bar foi procurado pelo Correio, mas ainda não se manifestou sobre o assunto.