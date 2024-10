Pela primeira vez, elefante-marinho nasce em praia brasileira

Leia também: Réptil ancestral dos dinossauros é descoberto no Brasil

Por isso, especialistas solicitam a comunidade que mantenham uma distância mínima de 50 metros dos animais e evitem que pets se aproximem da área, além da interação com o animal. "É fundamental que [ela] tenha tranquilidade e segurança para cuidar do recém-nascido, neste período, por isso pedimos compreensão e apoio da comunidade".





Segundo a prefeitura de Garopaba o nascimento inédito do elefante-marinho no Brasil é um marco para a preservação da vida marinha na região. "Este registro marca um novo capítulo para as praias de Garopaba, já conhecidas por abrigarem as baleias-francas, agora também reconhecidas como um refúgio para elefantes-marinhos", afirmou em nota.

Confira o momento em que a mãe amamenta o recém-nascido





Do projeto

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia dos Santos é uma iniciativa criada para atender às exigências do licenciamento ambiental federal das operações da Petrobras relacionadas à extração e transporte de petróleo e gás natural na região da Bacia de Santos, sob a supervisão do Ibama.

Leia também: Marcas misteriosas voltam a aparecer em plantação de Santa Catarina