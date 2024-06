Ibama abre seleção para supervisor de brigadas com vagas para Brasília

YR Yasmin Rajab

(crédito: Vinicius Mendonça/Ibama)

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu um novo processo seletivo para provimento temporário de vagas na carreira de supervisor de brigadas federal. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (13/6).

Ao todo, são ofertadas três vagas de nível superior, divididas entre as carreiras de supervisor de brigada - monitoramento (duas vagas) e supervisor de brigada - meteorologia (uma vaga).

Os candidatos passarão por avaliação curricular, de caráter classificatório, e a análise da vida pregressa, para verificar eventuais faltas funcionais ou crimes atinentes às atribuições de cargo ou função pública anteriormente exercida e pelo qual tenha sido julgado e penalizado, de caráter eliminatório.



O tempo de contrato é de seis meses e os aprovados serão lotados em Brasília. O salário é de R$ 6,6 mil.

A inscrição pode ser realizada nos dias 14 e 17 de junho, das 9h às 12h e das 14h às 16h, no Edifício Sede do Prevfogo, localizado no Campus do Ibama, SCEN - Trecho 2, L4 Norte, Brasília - DF.

Requisitos

Supervisor de brigadas federal - monitoramento: nível superior, na área ambiental e áreas correlatas, em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com sólido conhecimento em técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto e experiência no emprego destas ferramentas em monitoramento e mapeamento de incêndios florestais; ter, no mínimo 18 anos e no máximo 59 anos completos, na data da inscrição.

Supervisor de brigadas federal - meteorologia: nível superior completo em meteorologia, em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com experiência profissional comprovada; ter, no mínimo 18 anos e no máximo 59 anos completos, na data da inscrição.