Último foragido do caso de infecção por HIV em transplantes é preso no Rio

Foi preso nesta quarta-feira (16/10) o último foragido apontado pela Polícia Civil (PC-RJ) por envolvimento no caso que envolveu a infecção por HIV (Vírus da imunodeficiência humana) de ao menos seis pacientes transplantados pela clínica PCS Lab Saleme, no Rio de Janeiro.

Cleber de Oliveira dos Santos é biólogo e foi preso pela PC-RJ após ter desembarcado no Aeroporto do Galeão na tarde desta quarta. Ele foi contratado pelo laboratório para fazer a análise clínica no material que chegava da Central Estadual de Transplantes. A prisão de Cleber havia sido decretada na última segunda-feira (14/10).

De acordo com as investigações realizadas pela Delegacia do Consumidor (Decom) do estado, o biólogo teria autorizado a liberação dos órgãos que os infectados pelo HIV receberam por meio de transplante. O incidente é inédito na história do estado e a Decom busca apontar quem foram os culpados em todo o processo.

Até o momento, quatro suspeitos de envolvimento com o caso já foram presos pela Polícia Civil. Além de Cleber, o sócio do PCS Lab Saleme e médico ginecologista, Walter Vieira, o técnico de laboratório Ivanilson Fernandes dos Santos e a auxiliar administrativa que trabalhava na clínica, Jacqueline Iris Bacellar de Assis também foram detidos.

Foragido desde a última segunda-feira, o biólogo estava em João Pessoa, na Paraíba, e desembarcou no Rio de Janeiro às 15h50 desta quarta. O advogado de Cleber explicou que seu cliente passava férias no Nordeste no momento em que a polícia deflagrou a operação.

Um dia após ser apontado como foragido, o Conselho Regional de Biologia (CRBio-02) informou o cancelamento do registro de biólogo de Cleber, apesar de não ter revelado se o cancelamento ocorreu antes ou depois da operação deflagrada pela PC-RJ.