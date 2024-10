Jovem de 19 anos é morta após defender namorado durante briga em Goiás

Uma mulher de 19 anos foi morta durante uma briga, por volta das 2h da madrugada do último domingo (13/10), em frente a uma distribuidora em Caçu, município de Goiás. A vítima, identificada como Jordana Rodrigues de Faria, tentava defender o namorado, que teria entrado em uma discussão com o suspeito do crime, quando foi atingida por golpes de canivete.



“A vítima chegou numa moto acompanhada de outras pessoas e houve uma discussão na distribuidora”, informa a Polícia Civil de Goiás (PCGO). “Um homem iniciou a briga, usando golpes de canivete, que vitimaram a vítima e deixaram o namorado dela ferido.”